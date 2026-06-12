Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Benefizkonzert bringt Spenden von 2.296 Euro für das Projekt "Kinder als Zeug:innen häuslicher Gewalt"+

Bild-Infos

Download

Landkreis Verden (ots)

Verden. Der Präventionsrat Verden e.V. und die Polizeiinspektion Verden/Osterholz unterstützten mit dem diesjährigen Benefizkonzert ein wichtiges Projekt im Bereich des Kinderschutzes.

Unter der Leitung von Martin Spahr präsentierte das Polizeiorchester Niedersachsen sein Kirchenprogramm "Komponist!nnen" und bot dabei gleich zwei besondere Programmpunkte: Der Hochzeitsänger und Polizeibeamte Bastian Schröter aus der eigenen Polizeiinspektion interpretierte zwei Stücke aus "Four Indian Love Lyrics", zudem wurde das Werk "Homecoming" von Alex Shapiro erstmals in Europa aufgeführt.

Mit ihrem Auftritt begeisterten die Musikerinnen und Musiker die rund 200 Gäste und erzielten Spenden in Höhe von 2.296 Euro. Der Erlös kommt dem Unterstützungsangebot "Kinder als Zeug:innen häuslicher Gewalt" des Vereins "Frauenhaus Verden - Frauen helfen Frauen e.V." zugute.

Häusliche Gewalt betrifft nicht nur die unmittelbar beteiligten Erwachsenen. Kinder, die Gewalt in ihrem familiären Umfeld miterleben, sind immer mitbetroffen. Die Erfahrungen können erhebliche Auswirkungen auf ihre emotionale und soziale Entwicklung haben und langfristige Belastungen nach sich ziehen.

"Kinder sind in solchen Situationen keine stillen Beobachter, sondern immer selbst Betroffene", betont Frau Dr. Iris Stahlke, die Vorsitzende des Vereins "Frauenhaus Verden - Frauen helfen Frauen e.V." "Deshalb ist es wichtig, ihnen frühzeitig passende Unterstützung anzubieten."

Der Verein "Frauenhaus Verden - Frauen helfen Frauen e.V." bietet betroffenen Kindern und Jugendlichen im Landkreis Verden eine gezielte, altersgerechte Unterstützung an. Dazu gehören unter anderem pro-aktive Beratung nach Polizeieinsätzen, Einzelgespräche, Stabilisierung in Krisensituationen sowie die Entwicklung von Schutz- und Bewältigungsstrategien. Ergänzend werden Präventionsworkshops an Grundschulen durchgeführt, in denen Kinder über Gewalt, ihre Rechte und Hilfsmöglichkeiten informiert werden.

"Mit dem Angebot erreichen wir Kinder direkt und stärken sie nachhaltig", erklärt Antje Schlichtmann von der Polizeiinspektion Verden/Osterholz. "Das ist ein wichtiger Baustein der Präventionsarbeit, um langfristige Folgen von Gewalterfahrungen zu verhindern."

Das Angebot ist eng mit Polizei, Jugendhilfe und Schulen vernetzt und leistet einen wichtigen Beitrag zum Kinderschutz im Landkreis Verden.

Am 12.06.2026 fand am Verdener Dom die symbolische Spendenübergabe des Präventionsrats Verden e.V., vertreten durch den Geschäftsführer Youri Steeneck, sowie der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, vertreten durch die Leiterin Antje Schlichtmann, an den Verein "Frauenhaus Verden - Frauen helfen Frauen e.V.", vertreten durch die Vorsitzende Frau Dr. Iris Stahlke, statt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell