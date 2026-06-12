Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Wohnhaus++Abbiegeunfall mit zwei Verletzten++Fußgänger übersieht Radfahrer++Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht++Auto übersieht Radfahrerin++Unfall im Kreisverkehr+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Wohnhaus+ Verden. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Straße Veern Diek zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 23:30 und 01:30 Uhr durch eine Tür gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich Veern Diek gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

+Abbiegeunfall mit zwei Verletzten+ Kirchlinteln. Am Donnerstag kam es gegen 15.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K 21. Ein 87-jähriger Ford-Fahrer befuhr den Holtumer Weg in Richtung Holtum, als er nach links in die Straße Botterbusch abbiegen wollte. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen eine entgegenkommende 63-jährige Seat-Fahrerin. Der 87-Jährige und die 63-Jährige wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

+Fußgänger übersieht Radfahrer+ Ottersberg. Am Donnerstagabend kam es in der Großen Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Radfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein 25-jähriger Fußgänger gegen 19.40 Uhr den Radweg der Großen Straße, als er mit einem 34-jährigen Radfahrer zusammenstieß. Infolgedessen geriet der Radfahrer ins Schwanken und stürzte gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht+ Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagnachmittag kam es in der Beckstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr stieß nach bisherigen Erkenntnissen ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen einen geparkten Kia eines 57-Jährigen. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Ein bislang unbekannter Zeuge hinterließ einen Zettel an dem beschädigten Fahrzeug. Die Polizei bittet diesen sowie weitere Zeugen, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

+Auto übersieht Radfahrerin+ Osterholz-Scharmbeck. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr übersah ein Autofahrer am Donnerstagmorgen auf der L 149 eine Pedelec-Fahrerin. Gegen 09.00 Uhr wollte ein 47-jähriger Kia-Fahrer von einem Parkplatz auf die Straße Feldhorst einbiegen. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen eine von rechts kommende 57-jährige Pedelec-Fahrerin, die den Fuß- und Radweg in Richtung Heilshorn befuhr. Die 57-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

+Unfall im Kreisverkehr+ Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagabend kam es in der Straße Am Osterholze zu einem Verkehrsunfall im Bereich eines Kreisverkehrs. Gegen 18.10 Uhr hielt eine 20-jährige Audi-Fahrerin verkehrsbedingt am Kreisverkehr in der Straße Am Osterholze an. Beim anschließenden Anfahren übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen einen von links kommenden Roller eines 31-Jährigen. Der 31-Jährige verletzte sich leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

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