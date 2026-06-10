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Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Zeugenaufruf nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr+

Landkreis Verden (ots)

Langwedel. Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr kam es am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr in der Verdener Straße.

Ein 58-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr den dortigen Radweg in Richtung Langwedel, als in Höhe der gegenüberliegenden Einmündung zur Waldstraße drei bislang unbekannte Männer die Fahrbahn in Richtung einer Bushaltestelle überquerten. Einer der Männer stieß den 58-Jährigen unvermittelt vom Pedelec. Der Mann stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den bislang unbekannten Männern geben können, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Emily Warnke
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
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Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

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