Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Unfall mit vier Verletzten++Pedelec-Fahrer leicht verletzt++E-Scooter-Fahrer schwer verletzt++Kollision mit geparktem Pkw++Mann zwischen Fahrzeugen eingeklemmt+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Unfall mit vier Verletzten+ Achim. Am Dienstagnachmittag kam es gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Obernstraße, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden.

Ein 80-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Große Kirchstraße und wollte nach rechts in die Obernstraße einbiegen. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen einen Jugendlichen mit seinem E-Scooter, der die Obernstraße vom Kreisverkehr kommend befuhr. Aus bislang ungeklärter Ursache beschleunigte der 80-Jährige anschließend, schlug nach rechts ein und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand stehenden 48-jährigen Taxi-Fahrer. Durch den Aufprall wurde der Audi auf die Seite gedreht. Die Feuerwehr musste den Fahrer sowie eine 87-jährige Mitfahrerin aus dem Auto befreien.

Der 80-Jährige und seine Mitfahrerin, der E-Scooter-Fahrer sowie der Fahrer des Taxis wurden leicht verletzt. Der Audi und das Taxi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Der Kreisverkehr musste zeitweise voll gesperrt werden. Infolge der Sperrung kam es zu einem erheblichen Stau bis auf die A 27.

+Pedelec-Fahrer leicht verletzt+ Oyten. Am Dienstagnachmittag verletzte sich ein Pedelec-Fahrer bei einem Unfall auf der L 167 leicht. Ein 35-jähriger Fahrer eines Sattelzuges befuhr die Achimer Straße, als er nach rechts auf die Straße Oytermühle abbiegen wollte. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen einen 58-jährigen Pedelec-Fahrer, der die Kreuzung an der Ampel überqueren wollte. Der Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

+E-Scooter-Fahrer schwer verletzt+ Verden. Am Dienstagnachmittag verletzte sich ein E-Scooter-Fahrer auf der Siemensstraße schwer. Ein 45-jähriger E-Scooter-Fahrer war auf der Siemensstraße unterwegs, als er alleinbeteiligt stürzte. Er verletzte sich dabei schwer. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von über zwei Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Kollision mit geparktem Pkw+ Osterholz-Scharmbeck. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Pennigbüttler Straße. Ein 21-jähriger Ford-Fahrer befuhr die Pennigbüttler Straße in Richtung Osterholz-Scharmbeck, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf einen geparkten Audi auffuhr. Der 21-Jährige verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

+Mann zwischen Fahrzeugen eingeklemmt+ Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstagnachmittag kam es gegen 17.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Am Pumpelberg zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 71-jährige Fahrerin eines BMW, rückwärts aus einer Parklücke auszuparken. Dabei übersah sie einen 68-jährigen Mann, der sich vor einem gegenüber geparkten Ford aufhielt und dessen Kofferraum belud. Der Mann wurde zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt. Anschließend setzte die 71-Jährige ihr Fahrzeug zunächst vor und fuhr aus bislang ungeklärter Ursache erneut zurück, wodurch der 68-Jährige ein weiteres Mal eingeklemmt wurde. Beim anschließenden Vorwärtsfahren kollidierte die BMW-Fahrerin zudem mit einem geparkten Skoda.

Der 68-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die 71-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell