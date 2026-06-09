Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Zeugen zu Raub gesucht++Schwerer Unfall mit Pedelec++E-Scooter-Fahrer leicht verletzt++Pkw übersieht Rollerfahrer++Kupferdiebstahl von Baustelle++Werkzeug aus Container entwendet+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Zeugen zu Raub gesucht+ Verden. In der Nacht zu Samstag kam es gegen 00:45 Uhr in der Moorstraße zu einem Raubüberfall auf einen 37-jährigen E-Scooter-Fahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 37-Jährige mit seinem E-Scooter den Gehweg der Moorstraße in Richtung Ysostraße, als er auf Höhe eines Schulgebäudes von drei bislang unbekannten Männern überfallen wurde. Die Täter stießen den Mann zu Boden und forderten unter Gewaltandrohung die Herausgabe von Wertgegenständen. Während der 37-Jährige am Boden lag, wurde er von den Tätern geschlagen und getreten. Anschließend entrissen sie ihm seinen Rucksack sowie sein Mobiltelefon. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Männer sollen etwa Mitte 20 alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Einer der Täter trug nach ersten Angaben ein helles Basecap.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

+Schwerer Unfall mit Pedelec+ Oyten. Am Montagnachmittag kam es gegen 15.45 Uhr auf der K 2 zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Pedelec. Ein 91-Jähriger befuhr mit seinem Pedelec den Geh- und Radweg der Hauptstraße in Richtung Achimer Straße, als er die Fahrbahn überqueren wollte. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen eine 46-jährige KIA-Fahrerin, die in gleicher Richtung unterwegs war. Der 91-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die 46-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

+E-Scooter-Fahrer leicht verletzt+ Verden. Bei einem Verkehrsunfall auf der K 28 verletzte sich am Montagnachmittag ein E-Scooter-Fahrer leicht. Ein 18-Jähriger E-Scooter-Fahrer befuhr gegen 14.20 Uhr die Straße Neumühlen, als er auf Höhe der Einmündung zur Straße Traversale über eine Verkehrsinsel fahren wollte. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen einen 40-jährigen Dacia-Fahrer, der ebenfalls die K 28 befuhr. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

+Kupferdiebstahl von Baustelle+ Oyten. Am Sonntagabend kam es gegen 23.20 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Container einer Baustelle in der Lindenstraße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Beschädigen eines Zaunes Zutritt zum Gelände einer Baustelle und anschließend zu einem dort abgestellten Container. Aus dem Container entwendeten die Täter Kupfer und flüchteten unerkannt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9969 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Werkzeug aus Container entwendet+ Schwanewede. In der Zeit von Donnerstagabend bis Montagmorgen kam es zu einem Diebstahl aus einem Container einer Baustelle in der Straße Viehsteigfleth. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch einen Zaun Zutritt zum Baustellenbereich und öffneten dort gewaltsam einen Container. Aus dem Inneren wurde diverses Werkzeug entwendet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

+Pkw übersieht Rollerfahrer+ Hambergen. Am Montagabend verletzte sich ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der L 128 leicht. Ein jugendlicher Rollerfahrer und ein 20-jähriger Opel-Fahrer befuhren hintereinander die Hauptstraße in Richtung Ortskern, als der Jugendliche nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Dies übersah der nachfolgende 20-Jährige nach ersten Erkenntnissen und setzte zum Überholen an. In der Folge stieß der Opel mit dem Rollerfahrer zusammen, wobei sich beide leicht verletzten. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

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