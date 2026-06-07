Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +++ Zu hoch ist einfach zu hoch +++ E-Scooter sichergestellt +++ Fahrradfahrer stürzt +++ Einschleichdiebstahl in Fischerhude +++ Motorrad in Achim entwendet +++

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

+++ Zu hoch ist einfach zu hoch +++ E-Scooter sichergestellt +++ Fahrradfahrer stürzt +++ Einschleichdiebstahl in Fischerhude +++ Motorrad in Achim entwendet +++ Achimer Polizei stoppt Alkoholfahrt +++ Radfahrerin schwer verletzt +++ Sattelzug fährt rückwärts auf der Autobahn +++ Mann prallt gegen Schutzplanke +++

Zu hoch ist einfach zu hoch

Verden. Am Samstagmittag versuchte ein 39-jähriger Fahrer eines Transporters, die physikalischen Gesetze zu umgehen. Er fuhr mit seinem Lieferwagen, der 2,60m hoch war, in die Tiefgarage eines Einkaufzentrums in der Lindhooper Straße. Problematisch sei hierbei zu erwähnen, dass die maximale Einfahrthöhe, wie an der Zufahrt ausgeschildert, 2,00m beträgt. Nach Adam Riese dürfte das also nicht passen. Passte auch nicht. Der Fahrer stieß mit dem Dach seines Fahrzeuges gegen diverse Aufbauten. Kabellage, Leitungen und Schutzgitter wurden beschädigt. Es ging nicht mehr vor und zurück. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von über 2 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Nur mit sehr viel Mühe konnte das Fahrzeug aus der Tiefgarage geborgen werden. Die Luft wurde aus den Rädern gelassen, um das Fahrzeug ein wenig abzusenken und so nicht weiteren großen Schaden anzurichten.

E-Scooter sichergestellt

Mit einem skurrilen Bild wurden Beamte der Verdener Polizei am frühen Samstagabend konfrontiert. Während einer Streifenfahrt stellten die Beamten einen Mann fest, der kniend neben seinem E-Scooter hockte. Die vorherige Fahrt mit dem E-Scooter wurde eingeräumt. Während der Kontrolle hatte der 26-Jährige größte Mühe aufzustehen und sein Gleichgewicht zu halten. Zudem war seine Aussprache äußerst verwaschen. Da ein Alkoholtest ohne Befund verlief, ist davon auszugehen, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und /oder starken Medikamenten stand. Eine Auswertung der entnommenen Blutprobe wird für Gewissheit sorgen. Um zu verhindern, dass der Mann erneut mit seinem Fahrzeug am öffentlichen Verkehr teilnimmt, wurde der E-Scooter sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Fahrradfahrer stürzt

Kirchlinteln. Wenn man Alkohol trinkt, sollte man das Auto stehen lassen. Das dachte sich am Samstagabend wohl auch ein ca. 50 Jahre alter Mann aus Kirchlinteln. Doch manchmal ist dies nicht genug. Beim exzessiveren Verzehr von alkoholischen Kaltgetränken sollte man auch überlegen, dass Fahrrad stehen zu lassen. Zwar erlaubt das Gesetz eine Promillegrenze von bis zu 1,6 Promille. Fährt man jedoch mit dem Fahrrad mit über 1,6 Promille gegen einen Bordstein, stürzt und verletzt sich, dann schreibt der Gesetzgeber aber auch vor, ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr einzuleiten. So ist es dem Mann auf dem Fahrrad ergangen, der anschließend in ein Krankenhaus verbracht werden musste, wo ihm zudem eine Blutprobe entnommen werden musste. Auch bei einem Fahrrad gibt es die gesetzliche Regelung, dass ab 0,3 Promille ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet werden kann. Diese sog. "relative Fahruntüchtigkeit" verlangt dabei zusätzliche "Ausfallerscheinungen". Hierbei könnte, wie in dem genannten Sachverhalt, auch ein Sturz mit dem Rad über einen Bordstein für ein Strafverfahren reichen.

Einschleichdiebstahl in Fischerhude

Fischerhude. Am Samstag zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße "In der Bredenau" ein. Die Bewohner befanden sich zum Tatzeitraum im Haus. Die Täter durchsuchten unbemerkt die Räumlichkeiten des Wohnhauses nach möglichem Diebesgut. Zeugen, die Hinwiese auf die möglichen Täter geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter der Tel. 04202/9960 zu melden.

Motorrad in Achim entwendet

Achim. Geschockt und wütend dürfte ein 40-jähriger Mann in Achim gewesen, als er am Samstagmorgen den Diebstahl seines Motorrades feststellen musste. Die Yamaha-Maschine wurde in der Nacht zu Samstag vom Grundstück des Geschädigten, in der "Breite Straße" im Ortsteil Embsen, entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen sich bei der Polizei in Achim unter der Tel. 04202/9960 zu melden.

Achimer Polizei stoppt Alkoholfahrt

Achim. Das augenscheinlich feucht fröhliche Wochenende hat auch vor der Stadt Achim nicht halt gemacht. Dieses Mal mit negativen Folgen für eine 32-jährige Frau aus Bassen. Die Frau war durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen und wurde folglich durch die Achimer Beamten kontrolliert. Der Alkoholtest, der einen Wert von über 1,4 Promille ergab, war Grund genug, ein Strafverfahren gegen die Dame einzuleiten. Zudem wurde ihr Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

Radfahrerin schwer verletzt

Quelkhorn. Am Samstagabend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Quelkhorner Landstraße. Aus bislang unbekannten Gründen kollidierte eine 45-Jahrige Frau mit einem Verkehrsschild im Seitenraum und stürzte anschließend. Aufgrund der Verletzungen wurde sie mit einem Rettungshubscharuber in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht bislang glücklicherweise nicht. Ob sich der Verdacht bestätigt, dass die Fahrerin zuvor Alkohol konsumiert hat, ist Gegenstand der Ermittlungen. Ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde bereits eingeleitet.

Sattelzug fährt rückwärts auf der Autobahn Achim/A27. Am Samstagvormittag befuhr ein 58-jähriger Mann mit seinem Sattelzug die A 27 in Richtung Cuxhaven. Im Bremer-Kreuz verpasste er die Ausfahrt auf die A1 in Richtung Osnabrück, weshalb er sich zunächst dazu entschloss seinen Sattelzug abzubremsen, um dann rückwärts zur Ausfahrt zurückzufahren. Hierbei fuhr er zunächst auf den Daimler eines 39-jährigen Bremers auf, der hinter dem Sattelzug zum Stehen gekommen war und schob diesen Pkw dann auf einen Dacia einer 52-jährigen aus Münster auf. Durch den Verkehrsunfall wurde die 38-jährige Beifahrerin im Daimler leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Gegen den Fahrer des Sattelzuges wurden Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Mann prallt gegen Schutzplanke

Kirchlinteln/A27. Am frühen Sonntagmorgen befuhr ein 20-jähriger aus Walsrode die A 27 in Richtung Hannover und kam zunächst nach links von der Fahrbahn ab. Er touchierte die dortigen Schutzplanken und verriss das Lenkrad derart nach rechts, dass es in der Folge zu einem erheblichen Einschlag in die Außenschutzplanke kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme fiel den Polizeibeamten auf, dass der Unfallverursacher möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben könnte. Ein an der Unfallstelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Beeinflussung von über 1,5 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Gefährdung im Straßenverkehr eingeleitet.

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Landkreis Osterholz

+++ Unfall in Osterholz-Scharmbeck +++ Unfall durch Alkohol +++ Unfall auf Straßenbahnschienen in Lilienthal +++

Unfall in Osterholz-Scharmbeck

Osterholz-Scharmbeck. Am Samstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW in der Bahnhofstraße in Osterholz-Scharmbeck. Der 82-jährige Fahrer eines Opel verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte daraufhin gegen einen vorausfahrenden PKW und im Anschluss gegen zwei Hauswände. Die beide Unfallbeteiligten wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 20000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter der Telefonnummer 04791-3070 zu melden.

Unfall durch Alkohol

Worpswede. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Dorfstraße in Worpswede. Ein 30-jähriger Tarmstedter übersah mit seinem VW Golf die Einmündung der Schlußdorfer Straße auf die Dorfstraße und kam von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich und kam in einem Straßengraben zum Stehen. Glücklicherweise wurde der Fahrer dabei nur leicht verletzt.

Unfall auf Straßenbahnschienen in Lilienthal Lilienthal. Am Samstagabend, verlor ein 19-jährige Fahrer eines VW in Lilienthal auf der Hauptstraße die Kontrolle über seinen PKW. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte die Geschwindigkeit des Fahrzeuges und die nasse Fahrbahn in Verbindung mit den dort befindlichen Straßenbahnschienen die Ursache dafür gewesen sein. Der Fahrer prallte mit seinem Pkw gegen einen Baum. Er wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden wird auf ca. 20000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Lilienthal unter 04298-465660 zu melden.

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