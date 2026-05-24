Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberischer Diebstahl endet im Gewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Ein 21 Jähriger Gelsenkirchener versuchte am Samstag gegen 21 Uhr in einem Netto an der Bismarckstraße in Gelsenkirchen Ware zu entwenden. Ein aufmerksamer Mitarbeiter bemerkte dies jedoch und stellte sich dem Mann in den Weg. Der Dieb stieß den Mitarbeiter zur Seite und beabsichtigte, mit der Ware aus dem Laden zu flüchten. Dies gelang ihm vorerst auch, jedoch konnte die hinzugerufene Polizei den Mann dann noch vor dem Supermarkt festnehmen. Da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, verblieb er vorerst im Gewahrsam. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Der Mitarbeiter des Supermarktes verblieb unverletzt, eine Zeugin war jedoch so geschockt über den Vorfall, dass sie Atemnot bekam und ins Krankenhaus gebracht werden musste.

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