Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +++ Steinewerfer auf der A1 +++ Betrunken gegen Baum gekracht +++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss +++ Unfall mit leichtverletzter Person +++ Täter lenkt Bewohner ab +++

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

+++ Steinewerfer auf der A1 +++ Betrunken gegen Baum gekracht +++

Steinewerfer auf der A1

Achim/A1. Am Freitagvormittag warfen bislang unbekannte Personen Steine von der Brücke der Bollener Landstraße auf die darunter verlaufende Bundesautobahn 1. Dabei wurde die Windschutzscheibe eines Lkw durch einen Stein beschädigt, der in Richtung Hamburg unterwegs war. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können oder verdächtige Personen im Bereich der Brücke beobachtet haben, sich bei der Polizei in Achim unter der Tel. 04202/9960 zu melden.

Betrunken gegen Baum gekracht

Kirchlinteln/Luttum. Am Freitagabend befuhr eine 31-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw die Armsener Dorfstraße in Richtung Weitzmühlen. Während der Fahrt kam sie alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum am Straßenrand. Die Airbags des Fahrzeuges lösten aus. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Bei der Fahrerin wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der Wert lag bei über 1,3 Promille. Daraufhin wurde ihr Führerschein sichergestellt. Zudem musste sie eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Landkreis Osterholz

+++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss +++ Unfall mit leichtverletzter Person +++ Täter lenkt Bewohner ab +++

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Schwanewede. Am Freitagnachmittag kam es zu einer Beschädigung eines Zaunes durch einen 54-jährigen Pkw-Fahrer im Waldweg in Schwanewede. Im Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Bei dem Unfallverursacher wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Unfall mit leichtverletzter Person

Ritterhude - Am Freitagnachmittag kam es im Einmündungsbereich Habichthorster Straße/ Hinterm Felde in Ritterhude-Stendorf zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Ein 22-jähriger Fahrer übersah beim Abbiegen augenscheinlich den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw seines Unfallgegners. Durch die Kollision wurde der 41-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von c. 16.000EUR an beiden Fahrzeugen. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Täter lenkt Bewohner ab

Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagnachmittag klingelte ein bislang unbekannter Täter in der Berliner Straße bei der 88-jährigen Geschädigten an der Haustür. Er gab sich als Klempner aus, der den Wasserhahn überprüfen wollte. Dadurch wurde die Geschädigte so abgelenkt, dass der zweite Täter ungesehen die Wohnung betreten konnte. Diese durchsuchte er nach möglichem Diebesgut. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise auf die möglichen Täter geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Tel. 04791/3070 zu melden.

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