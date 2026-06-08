Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 08.06.2026

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Zeitungen in Brand+ Oyten. Am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr entzündeten nach bisherigen Erkenntnissen bislang unbekannte Täter einen Stapel Zeitungen innerhalb einer Bushaltestelle in der Großen Straße. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Bassen war mit insgesamt vier Fahrzeugen vor Ort und konnte den Brand zügig löschen. Es entstand geringer Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

+Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss+ A27/Kirchlinteln. Am Sonntagmorgen gegen 06:00 Uhr, kam es auf der A 27 in Höhe Kirchlinteln zu einem Verkehrsunfall. Ein alleinbeteiligter 20-jähriger VW-Fahrer befuhr die A 27 in Richtung Walsrode, als er nach eigenen Angaben am Steuer einschlief. In der Folge kollidierte er zunächst mit der Mittelschutzplanke und anschließend mit der Außenleitplanke. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,6 Promille. Ihm wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

+Schwerer Verkehrsunfall+ Achim. Am Sonntagmorgen kam es auf der K 23 zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Straße Badener Holz in Richtung Posthausen, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve ins Schleudern geriet und von der Fahrbahn abkam. Dabei prallte er gegen einen Baum und verletzte sich schwer. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro. Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die Straße Badener Holz für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Weil der Verdacht einer Alkoholisierung bestand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

+Auffahrunfall mit drei Beteiligten+ Achim. Zu einem Verkehrsunfall mit drei Beteiligten kam es am Sonntagnachmittag auf der L 158. Ein 29-jähriger Ford-Fahrer befuhr die Uphuser Heerstraße in Richtung Bremen, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vor ihm wartenden Seat eines 26-Jährigen auffuhr. Durch den Aufprall wurde der Seat auf einen davorstehenden BMW einer 60-Jährigen geschoben. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

+Auffahrunfall mit hohem Sachschaden+ Langwedel. Am Sonntagabend kam es gegen 20 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der L 158. Ein 72-jähriger Fahrer eines Seat sowie ein 18-jähriger Fahrer eines Mercedes befuhren hintereinander die Hauptstraße in Richtung Verden. Als der 72-Jährige abbremste, um nach links in die Straße Am Rathaus abzubiegen, übersah der nachfolgende 18-Jährige dies nach bisherigen Erkenntnissen und fuhr auf den Seat auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 18.000 Euro. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Tennishalle+ Ritterhude. In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen bislang unbekannte Täter in eine Tennishalle in der Straße Moormannskamp ein. Die Täter verschafften sich durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Abstellraum und durchsuchten mehrere Schränke. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

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