Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Weiterer Zeugenaufruf nach räuberischem Diebstahl am Bahnsteig+

Landkreis Verden (ots)

Verden. Wie bereits berichtet kam es am Donnerstagmorgen (04.06.2026), gegen 07.10 Uhr, am Bahnhof zu einem räuberischen Diebstahl durch einen bislang unbekannten Täter.

Ein 38-Jähriger hielt sich auf dem Bahnsteig auf und wartete auf den Zug. Der Täter näherte sich ihm und entwendete zunächst ein Portemonnaie aus einer Hosentasche. Anschließend schlug er den 38-Jährigen und flüchtete über den Bahnsteig in Richtung Mühlenberg. Der 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 20-25 Jahre alten Mann mit kräftiger Statur gehandelt haben.

Im Rahmen der bisherigen Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass sich zum Tatzeitpunkt mehrere Personen am Bahnsteig aufgehalten haben könnten. Diese werden als mögliche Zeugen gesucht.

Die Polizei bittet diese sowie weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder zum Tatgeschehen geben können, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

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