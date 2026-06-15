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Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Präventive Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs am Sonntag+

Landkreis Verden (ots)

A27/Langwedel. Am Sonntagabend führten Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Langwedel präventive Kontrollen im gewerblichen Güterverkehr durch. In der Zeit von 17.30 Uhr bis 22.00 Uhr überprüften sie insgesamt 167 Fahrzeugführende auf den Tank- und Rastanlagen Goldbach Nord und Süd an der A27.

Ziel der Maßnahmen war es, die Fahrzeugführenden zu sensibilisieren und deren Fahrtüchtigkeit nach dem Ende des Sonntagsfahrverbots zu überprüfen.

Der überwiegende Teil der kontrollierten Personen war nicht alkoholisiert und somit fahrbereit. Bei 26 Lkw-Fahrern stellten die Einsatzkräfte jedoch eine Alkoholisierung fest. In elf Fällen untersagten sie die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Die gemessenen Atemalkoholwerte lagen zwischen 1,17 und 4,64 Promille.

Am Folgetag erschienen mehrere der betroffenen Fahrer auf der Dienststelle zur erneuten Überprüfung ihrer Fahrtüchtigkeit. Dabei wurde festgestellt, dass einzelne weiterhin nicht fahrbereit waren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Emily Warnke
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
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Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

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