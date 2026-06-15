Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Pkw übersieht Radfahrer++Pkw kommt von Fahrbahn ab++Auffahrunfall mit Motorrad+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Pkw übersieht Radfahrer+ Verden. Am Sonntagnachmittag kam es gegen 15.30 Uhr auf der L 203 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Eine 38-jährige Seat-Fahrerin wollte von einer Grundstücksausfahrt auf die Thedinghauser Straße einfahren, als sie nach bisherigen Erkenntnissen einen von rechts kommenden 60-jährigen Radfahrer übersah. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.300 Euro geschätzt.

+Pkw kommt von Fahrbahn ab+ Dörverden. Am Sonntagabend kam ein Autofahrer auf der K 15 von der Fahrbahn ab und verletzte sich leicht. Ein 32-jähriger Toyota-Fahrer befuhr gegen 18.15 Uhr die Dörverdener Straße in Richtung Dörverden, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Der 32-Jährige wurde leicht verletzt. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 7.500 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Auffahrunfall mit Motorrad+ Osterholz-Scharmbeck. Zu einem Auffahrunfall mit einem Motorrad kam es am Sonntagabend gegen 19.50 Uhr auf der Baustraße. Ein 86-jähriger Opel-Fahrer befuhr die Baustraße, als er nach rechts in die Winterbergstraße abbiegen wollte. Dies übersah nach bisherigen Erkenntnissen ein nachfolgender 23-jähriger Motorradfahrer und fuhr auf den Opel auf. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

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