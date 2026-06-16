Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 16.06.2026

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Kupferfallrohre von Kirchen gestohlen++ Oyten. In den vergangenen Tagen kam es in Oyten zu zwei Diebstählen von Kupferfallrohren an Kirchengebäuden.

In der Zeit von Mittwoch, 17.00 Uhr, bis Donnerstag, 11.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Kupferfallrohr von der Außenfassade einer Kirche im Kirchweg.

In der Zeit von Samstag, 18.00 Uhr, bis Montag, 12.00 Uhr, kam es zu einem weiteren Diebstahl an einer Kirche in der Jahnstraße. Auch hier entwendeten unbekannte Täter Kupferfallrohre von der Außenfassade des Gebäudes.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Oyten unter 04207/911969 oder bei der Polizei Achim unter 04202/9969 zu melden.

+Radfahrer leicht verletzt+ Langwedel. Am Montagmorgen kam es gegen 07.30 Uhr auf der Weserstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer. Ein 23-jähriger VW-Fahrer befuhr die Weserstraße, als er nach rechts in eine Ausfahrt eines Parkplatzes abbiegen wollte. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen einen 20-jährigen Radfahrer, der den Geh- und Radweg der Weserstraße befuhr. Der 20-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 650 Euro geschätzt.

+Unfall zwischen Pkw und Fahrrad+ Verden. Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Straße Berliner Ring verletzte sich eine Radfahrerin leicht. Eine Jugendliche befuhr gegen 16.10 Uhr mit ihrem Fahrrad den Geh- und Radweg der Straße Berliner Ring in Richtung Lindhooper Straße, als sie die Straße über einen Fußgängerüberweg überqueren wollte. Dies übersah nach bisherigen Erkenntnissen ein 60-jähriger Ford-Fahrer, der ebenfalls den Berliner Ring in Richtung Lindhooper Straße befuhr. Die Jugendliche verletzte sich leicht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.600 Euro.

+Unfall zwischen zwei Motorradfahrern+ Verden. Am Montagabend kam es gegen 19:10 Uhr in der Straße Reeperbahn zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Eine Jugendliche befuhr mit ihrem Motorrad die Straße Reeperbahn in Richtung Südbrücke, als sie auf einen vorausfahrenden jugendlichen Motorradfahrer auffuhr. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad der Jugendlichen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

+E-Scooter-Fahrer leicht verletzt+ Achim. Am Freitagabend verletzte sich ein E-Scooter-Fahrer bei einem Unfall auf der Verdener Straße leicht. Ein 24-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 20.30 Uhr die Allerstraße, als er nach bisherigen Erkenntnissen beim Heranfahren an die Hauptstraße einen von rechts kommenden Jugendlichen auf seinem E-Scooter übersah. Der E-Scooter-Fahrer wurde leicht verletzt. Der VW und der E-Scooter waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.250 Euro geschätzt.

+Pkw überschlägt sich mehrfach+ Riede. Am Montagabend gegen 22.50 Uhr kam auf der Bremer Straße ein Pkw von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Ein 45-jähriger Renault-Fahrer befuhr die L 331, als nach bisherigen Erkenntnissen ein Rehwild die Fahrbahn kreuzte. Beim Ausweichen geriet der Renault ins Schleudern, überschlug sich mehrfach und kam schließlich im Seitenraum auf dem Dach zum Stehen. Der 45-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Renault musste abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

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