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Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Polizei bittet um Mithilfe - Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Raub++

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Video einer Überwachungskamera zu einem schweren Raub auf einen Verbrauchermarkt am Holzmarkt in Verden - Weitere Informationen unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68441/6295510

Landkreis Verden (ots)

Verden. Am 18.06.2022 gegen 20.00 Uhr kam es zu einem Raub mit einer Waffe auf einen Verbrauchermarkt am Holzmarkt (wir berichteten am 20.06.2022). Der Zentrale Kriminaldienst Verden wendet sich nun mit einem Video und Fotos der bisher unbekannten Täter an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwei bisher unbekannte Täter betraten das Geschäft und hielten sich zunächst auf der Kundentoilette versteckt. Nach Ladenschluss überwältigten die Täter einen Mitarbeiter des Schließdienstes und nahmen dessen Warnweste und Schlüssel an sich. Mit diesem betraten sie das Kassenbüro. Eine dort anwesende Angestellte wurde mit einer Schusswaffe bedroht und eine fünfstellige Summe Bargeld entwendet. Anschließend flohen die Täter über den Personaleingang in Richtung Lindhooper Straße.

Ein Täter wird als männlich, ca. 1,75 m groß und 20-30 Jahre alt beschrieben. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover und eine hellgraue Jeanshose. Ferner trug der Täter ein dunkles Basecap und schwarze Schuhe. Im Gesicht trug dieser Mann eine weiße FFP2-Maske.

Der zweite männliche Täter wird als ca. 1,75 m groß mit schwarzer Hautfarbe und ca. 25-30 Jahre alt beschrieben. Er trug eine dunkle Jeanshose, einen schwarzen Kapuzenpullover der Marke Nike und eine schwarze Baseballcap mit dem Logo der LA Dodgers. Im Gesicht trug dieser ebenfalls eine weiße FFP2-Maske. Er hatte zudem einen schwarzen Rucksack mit einem neongelben Nike-Logo bei sich.

Nachdem die Täter bisher nicht ermittelt werden konnten, hat das Amtsgericht Verden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen. Mögliche Zeugen werden deswegen gebeten, Hinweise auf den Täter oder das Geschehen an die Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Emily Warnke
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
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Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

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