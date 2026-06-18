Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Drei Verletzte bei Auffahrunfall+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

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+Drei Verletzte bei Auffahrunfall+ Verden. Am Mittwochnachmittag kam es gegen 16.50 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Hamburger Straße, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 43-jähriger VW-Fahrer befuhr die Hamburger Straße, als er verkehrsbedingt bremsen musste. Das übersah nach bisherigen Erkenntnissen ein nachfolgender 37-jähriger Mitsubishi-Fahrer und fuhr auf den VW auf. Der 37-Jährige und der 43-Jährige sowie ein Beifahrer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro.

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