Freiwillige Feuerwehr Bad Oeynhausen

FW Bad Oeynhausen: Eine Bewohnerin aus verrauchter Wohnung gerettet

Bad Oeynhausen (ots)

Am 05.06.2026 um 16:15 Uhr wurde die Feuerwehr der Stadt Bad Oeynhausen mit dem Stichwort "Feuer Wohnung/Keller/Zimmer" in den Ortsteil Werste alarmiert.

Eine Bewohnerin des Hauses meldete der Kreisleitstelle Minden-Lübbecke eine Rauchentwicklung in einer Wohnung, im ersten Obergeschoss des Wohn- und Geschäftshauses. Nach umfangreicher Erkundung der Einsatzstelle wurde ein Angriffstrupp zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in die verrauchte Wohnung vorgeschickt. Schnell konnte die Bewohnerin innerhalb der Wohnung ausfindig gemacht und durch den Angriffstrupp ins Freie verbracht werden. Auslöser für die Rauchentwicklung war angebranntes Essen auf dem Herd.

Der Einsatz konnte nach circa 60 Minuten beendet werden. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren:

- Feuer- und Rettungswache - Löschgruppe Werste - Löschgruppe Eidinghausen - Einsatzführungsdienst - Polizei

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