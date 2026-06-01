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Freiwillige Feuerwehr Bad Oeynhausen

FW Bad Oeynhausen: Beschädigte Gasleitung durch Baggerarbeiten

FW Bad Oeynhausen: Beschädigte Gasleitung durch Baggerarbeiten
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Bad Oeynhausen (ots)

Die Feuerwehr Bad Oeynhauesen wurde am Vormittag zu einem Gasaustritt im Bereich der Körnerstraße/Lessingstraße alarmiert. Bei Erdarbeiten im Straßenbereich war eine Gasleitung durch einen Bagger beschädigt worden. Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte war ein deutlicher Gasaustritt wahrnehmbar. Die Einsatzstelle wurde umgehend abgesichert und der Brandschutz sichergestellt. Vorsorglich wurden sechs Bewohner der angrenzenden Wohnbebauung evakuiert. Gleichzeitig wurde der Gefahrenbereich mit Gasmessgeräten kontrolliert und der zuständige Gasversorger nachalarmiert. Wenige Minuten später trafen dessen Mitarbeiter an der Einsatzstelle ein und konnten die beschädigte Leitung abschiebern. Für den in unmittelbarer Nähe verlaufenden Gleiskörper bestand zu keiner Zeit eine Gefährdung. Nach rund 45 Minuten konnte der Einsatz beendet werden. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren:

* Feuer- und Rettungswache

* Löschgruppe Lohe * Gasversorger Gelsenwasser * Polizei

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Bad Oeynhausen
Stefan Flaig
- Pressesprecher -
Telefon: +49 (0)157 71577186
E-Mail: presseteam-feuerwehr-badoeynhausen@mail.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bad Oeynhausen, übermittelt durch news aktuell

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