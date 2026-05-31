Freiwillige Feuerwehr Bad Oeynhausen

FW Bad Oeynhausen: Mehrere Paletten mit Akkus in Vollbrand

Bad Oeynhausen (ots)

Die Feuerwehr Bad Oeynhausen wurde am frühen Sonntagabend zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage auf dem Gelände der Firma Relux alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde ein Brandereignis unter einem Schleppdach festgestellt. Mehrere Paletten mit Altakkus standen bereits in Vollbrand. Aufgrund der Lage wurde das Einsatzstichwort umgehend auf "Feuer - Gefahrstoffe Industriebetrieb" erhöht und weitere Kräfte zur Einsatzstelle nachalarmiert. Durch den Einsatz von drei C-Rohren unter schwerem Atemschutz, sowie des Wasserwerfers des Tanklöschfahrzeugs, konnten die Flammen schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Anschließend wurde das Brandgut mit einem Radlader auseinandergezogen und gründlich abgelöscht, um verbliebene Glutnester auszuschließen. Nach rund drei Stunden konnte die Feuerwehr "Feuer aus" melden und die Einsatzstelle verlassen. Verletzt wurde niemand. Währenddessen wurde der Grundschutz durch die LG Wulferdingsen sichergestellt. Eingesetzte Kräfte: * Feuer- und Rettungswache Bad Oeynhausen * Löschgruppe Eidinghausen-Wöhren * Löschgruppe Werste * Löschgruppe Wulferdingsen * Löschgruppe Volmerdingsen * Führungsdienst und Leitung der Feuerwehr * ELW-Gruppe

Die alarmierten Kräfte des ABC-Messzuges, sowie der Organisatorische Leiter Rettungsdienst (OrgL) konnten ihre Anfahrt abbrechen.

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