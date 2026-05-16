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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trickdiebstahl auf dem Stadtfest

Bad Dürkheim (ots)

Am 14.05.2026, im Zeitraum zwischen 22:30 Uhr bis 22:40 Uhr, kam es auf dem Stadtfest in Bad Dürkheim zu einem Trickdiebstahl, bei dem ein Rucksack mit circa 6500 Euro Einnahmen und Wechselgeld aus einem Weinstand entwendet wurde. Nach Angaben der Geschädigten befand sich der Rucksack hinter der Theke.

Kurz zuvor hatte ein unbekannter Mann versucht, eigenständig eine Flasche Sekt aus dem Kühlschrank zu nehmen. Während die Mitarbeiterin mit dem Mann sprach, wurde die Zeltplane vermutlich durch einen weiteren Täter geöffnet und der Rucksack mit dem Bargeld entwendet. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Mitarbeiterin gezielt abgelenkt wurde, um den Diebstahl zu verwirklichen.

Haben Sie im betreffenden Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder können sonst Hinweise zu Tat oder Täter geben? Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 unter oder E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
PK Ahr
Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131 4868 8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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