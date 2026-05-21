Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unfall beim Einbiegen

Winsen (ots)

Auf der Niedersachsenstraße kam es gestern, 20.5.2026, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 12:50 Uhr bog eine 31-jährige Frau mit ihrem Toyota von der Dorotheenstraße in die vorfahrtsberechtigte Niedersachsenstraße ein. Hierbei übersah sie allerdings den von links kommenden VW Touran eines 40-jährigen Mannes. Die beiden Fahrzeuge stießen im Frontbereich zusammen. Die Unfallverursacherin sowie die 34-jährige Beifahrerin im VW verletzten sich leicht, der Rettungsdienst war jedoch nicht erforderlich.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 10.000 EUR.

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