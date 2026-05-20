Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Telefonbetrüger waren erfolgreich ++ Seevetal - Diebe fuhren sich fest ++ Hollenstedt - Einbruch in Schulgebäude ++ Winsen/A 39 - Unfall unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Buchholz (ots)

Telefonbetrüger waren erfolgreich

Die Masche ist bekannt, dennoch funktioniert sie leider immer wieder: Ende vergangener Woche wurde eine 85-jährige Frau in Buchholz von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter angerufen. Der Unbekannte überzeugte die Frau davon, dass es ein Problem mit ihrer Computersoftware gäbe und brachte sie dazu, ihm den Fernzugriff auf ihren Computer zu erlauben. Zudem gab sie mehrere Passwörter preis. In der Folge griff der Betrüger auf die Banking-Software zu und konnte mehrere tausend Euro vom Konto der 85-Jährigen abbuchen.

Neben der aktiven telefonischen Kontaktaufnahme gibt es auch die Masche, bei der auf dem Computer ein Warnhinweis zu einer angeblichen Vireninfektion erscheint. Zur Lösung des Problems solle eine Servicehotline angerufen werden. Dort wird dann gegen eine hohe Gebühr angeboten, den Computer wieder freizuschalten. Auch hierbei gelingt es den Betrügern durch den Fernzugriff, an sensible Daten zu gelangen.

Die Polizei empfiehlt, Unbekannten niemals Zugriff auf den eigenen Computer zu gestatten. Derartige Telefonate sollten sofort beendet werden. Unabhängig davon sollten Betriebssystem und Antivirenprogramm immer auf dem aktuellsten Stand sein.

Seevetal - Diebe fuhren sich fest

In der Nacht zu Dienstag, 19.5.2026, waren Diebe auf einem Firmengelände an der Straße An der Reitbahn aktiv. Offenbar hatten die Täter zunächst Zaunelemente entfernt, um mit einem Fahrzeug auf das Gelände zu gelangen. Dann brachen sie mehrere Lagercontainer auf, um an Werkzeuge und Kupferkabel zu gelangen. Bei der Flucht hatten sich die Täter vermutlich festgefahren, so dass sie Teile der Beute wieder abladen mussten, um mit ihrem Fahrzeug wieder die Straße zu erreichen. Ob sie überhaupt Beute machten, ist noch unklar.

Die Tat ereignete sich zwischen 19:00 Uhr und 6:00 Uhr. Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Bewegungen in der Straße An der Reitbahn aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Ebenso werden Zeugen gesucht für einen Einbruch an der Gustav-Becker-Straße in Emmelndorf in derselben Nacht. Dort hatten die Täter auf einer Baustelle mehrere Lagercontainer aufgebrochen und daraus Kupferkabel, Handkreissäge und diverse weitere Werkzeuge gestohlen. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Polizei prüft Zusammenhänge und nimmt Hinweise unter Tel. 04105 6200 entgegen.

Hollenstedt - Einbruch in Schulgebäude

Im Schulkomplex an der Jahnstraße waren Diebe in der Nacht zu Dienstag, 19.5.2026 unterwegs. In der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 6:30 Uhr hebelten sie eine Terrassentür auf und gelangten so in das Gebäude. Anschließend brachen sie mehrere Verbindungstüren auf und durchsuchten zahlreiche Schränke. Ob sie dabei Beute machten, ist noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizei in Tostedt, Tel. 04182 404270.

Winsen/A 39 - Unfall unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Auf der A 39, in Fahrtrichtung Lüneburg, kam es am Dienstag, 19.5.2026, zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Sattelzug. Gegen 15:45 Uhr befuhr der 23-jährige PKW-Fahrer mit seinem Wagen den Verzögerungsstreifen an der Anschlussstelle Winsen-West. Von diesem wechselte er unvermittelt wieder zurück auf den Hauptfahrstreifen. Im selben Moment war ein 52-jähriger LKW-Fahrer im Begriff, mit seinem Sattelzug vom linken auf den Hauptfahrstreifen zu wechseln. Hierbei kam es dann zum seitlichen Zusammenstoß. Die beiden Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von 20.000 EUR.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass 21-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem zeigte ein Drogentest eine Beeinflussung durch Cannabis und Kokain an. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren eingeleitet.

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