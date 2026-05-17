Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendpressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum 15.05.2026, 12:00 Uhr bis 17.05.2026, 12:00 Uhr

Seevetal/Meckelfeld (ots)

Einbruch in Bekleidungsgeschäft

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Glüsinger Straße 42 in Meckelfeld zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Bekleidungsgeschäft. Die bislang unbekannte Täterschaft brach die Eingangstür auf und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Objekt hebelten die Täter die Kasse auf und begaben sich in das Lager. Im Anschluss entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Bislang ist unklar, ob Stehlgut erlangt wurde.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Seevetal unter der Rufnummer 04105/620-0 entgegen.

L217/Winsen (Luhe) - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am frühen Samstagabend wurde ein Kraftfahrzeugführer auf der L217 in Richtung der Anschlussstelle Winsen-West mit einer auffälligen Fahrweise gemeldet. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer erheblich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht. Ein Atemalkoholtest ergab 2,36 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein sichergestellt.

BAB 39 - Fahren ohne Pflichtversicherung

Am Freitag um 18:00 Uhr blieb auf dem Seitenstreifen der BAB39, Richtungsfahrbahn Lüneburg, an der Anschlussstelle Handorf ein 30-jähriger männlicher Fahrzeugführer mit seinem Pkw aufgrund eines technischen Defekts liegen. Während des Abschleppvorganges fiel den absichernden Beamten auf, dass für das Fahrzeug keine Haftpflichtversicherung bestand. Gegen den Fahrzeugführer, der zugleich auch Halter war, wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde bis zum Nachreichen eines gültigen Versicherungsschutzes untersagt.

Ähnlich erging es am Samstag um 16:40 Uhr einem 39-jährigen männlichen Fahrzeugführer auf der BAB 39, Richtungsfahrbahn Hamburg, welcher auf dem Parkplatz Grevelau durch Beamte kontrolliert wurde. Auch sein Pkw wies keinen Haftpflichtversicherungsschutz auf. Auch er war Halter des Fahrzeuges und es wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet, sowie die Weiterfahrt bis zum Nachreichen eines gültigen Versicherungsschutzes untersagt.

BAB 7/Garlstorf - Diebstahl aus Sattelauflieger

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es an an der BAB 7, Richtungsfahrbahn Hamburg, auf dem Parkplatz Schaapskaben zu einem Diebstahl aus einem Sattelauflieger. Der 53-jährige männliche Fahrzeugführer stellte seinen Sattelzug am Freitagabend in einer Parkbucht des Parkplatzes ab und legte sich zur Ruhe. Am nächsten Morgen stellte er dann fest, dass unbekannte Täter in der Nacht die Plane des Aufliegers aufgeschnitten und geladenes Kupfer im Wert von ca. 4.500, - EUR entwendet hatten. Der Fahrzeugführer hatte einen so tiefen Schlaf, dass er von dem Diebstahl nichts mitbekam.

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