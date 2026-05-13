Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Betrüger erbeuteten Goldschmuck ++ Winsen - Zeugensuche nach Sachbeschädigung

Hollenstedt (ots)

Betrüger erbeuteten Goldschmuck

Eine Seniorin aus Hollenstedt ist gestern, 12.05.2026, Betrügern zum Opfer gefallen. Die Täter riefen die Frau am Mittag an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Sie forderten die Frau auf, ihren Schmuck zur Abholung durch die Polizei vor ihrem Haus an der Lange Straße zu deponieren, weil angeblich Hinweise auf einen bevorstehenden Einbruch vorlägen. Die Frau wurde durch die Gesprächsführung der Betrüger so unter Druck gesetzt, dass sie den Forderungen nachkam und Ringe und Ketten in einer Tasche platzierte. Als sie später am Tag mit Angehörigen darüber sprach, wurde der Betrug erkannt. Da hatten die Täter ihre Beute schon geholt. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Winsen - Zeugensuche nach Sachbeschädigung

In Winsen haben Unbekannte in der Nacht zu heute, 13.05.2026, in der Zeit zwischen 21 und 07 Uhr, die Fassade eines Einfamilienhauses und einen davor geparkten Pkw mit schwarzer Farbe beschmiert. Zudem ließen die Täter die Luft aus mehreren Reifen des Wagens ab. Aufgrund des Inhalts der Schmierereien wird auch wegen Beleidigung ermittelt.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04171 7960 entgegen.

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