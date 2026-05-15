Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Kiosk ++ Buchholz - Tageswohnungseinbruch ++ Marschacht - Wechselseitige Körperverletzung nach Streitigkeit im Straßenverkehr ++ Winsen - Zeugensuche nach Unfallflucht ++ u. w. M.

Buchholz (ots)

Einbruch in Kiosk

Ein Kiosk an der Lindenstraße ist heute, 15.5.2026, von Dieben heimgesucht worden. Beamte stellten im Rahmen der Streife gegen 4:35 Uhr ein offen stehendes Fenster an dem Kiosk fest. Bei der weiteren Nachschau wurde der Einbruch bemerkt.

Nach Auswertung erster Spuren dürfte sich die Tat bereits gegen 3:15 Uhr ereignet haben. Die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und Tabakwaren und Bargeld aus dem Geschäft gestohlen.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Buchholz unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Buchholz/Steinbeck - Tageswohnungseinbruch

In der Kornblumenstraße sind Diebe am Donnerstagnachmittag, 14.5.2026, in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Gegen 15:45 Uhr brachen die Täter eine rückwärtige Tür auf und durchsuchten die Räume des Hauses. Anschließend flüchteten sie zu Fuß über rückwärtige Feldwege. Nach Zeugenhinweisen auf drei Männer und einen dunklen Seat setzte die Polizei zahlreiche Fahndungskräfte ein. Auch ein Personenspürhund war im Einsatz, um die Fährte der Täter zu verfolgen. Letztlich konnten sie aber entkommen.

Zwei der Verdächten waren mit blauen Jeans und dunklen Jacken bekleidet. Einer trug eine schwarze Trainingshose und eine graue Trainingsjacke.

Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Marschacht - Wechselseitige Körperverletzung nach Streitigkeit im Straßenverkehr

Gestern, 14.5.2026, gegen 15:15 Uhr, wurde die Polizei nach Marschacht gerufen. Auf dem Sparkassen-Parkplatz an der Elbuferstraße war es zwischen zwei 26 und 65 Jahre alten Autofahrern zu Streitigkeiten gekommen. In deren Verlauf kam es offenbar auch zu wechselseitigen Körperverletzungen. Zeugen wurden durch Hilferuf auf die Situation aufmerksam und gingen dazwischen.

Auslöser war nach ersten Erkenntnissen, dass einer der Verkehrsteilnehmer gehupt hatte, weil ihm der andere zu langsam gefahren war.

Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass am Auto des 26-Jährigen zwischenzeitlich die Luft aus den Reifen gelassen und ein Seitenspiegel beschädigt worden war. Die Polizei hat mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Winsen - Zeugensuche nach Unfallflucht

Am Mittwoch, 13.5.2026, gegen 14 Uhr, kam es in der Fußgängerunterführung am Bahnhof Winsen zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem Radfahrer. Der Radfahrer war aus Richtung Schützenstraße in die Unterführung eingefahren und hatte die Fußgängerin in der Kurve erfasst und zu Fall gebracht. Anstatt sich um die Seniorin zu kümmern, setzte er seine Fahrt schimpfenderweise in Richtung Innenstadt fort. Andere Passanten kamen auf die Frau zu, kümmerten sich um sie und riefen einen Rettungswagen. Sie kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Der unbekannte Radfahrer war circa 60 bis 70 Jahre alt, trug längere, offene braun-blonde Haare. Er hatte einen Vollbart und war mit einer dunkelbraunen Lederjacke und blauen Jeans bekleidet.

Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Radfahrer geben können. Die Telefonnummer der Polizei lautet 04171 7960.

Seevetal/A7 - Unter Alkoholeinfluss auf der Standspur gefahren

Am Mittwoch, 13.5.2026, gegen 16:20 Uhr, wurde der Polizei eine Gänsefamilie auf der A7, in Höhe der Anschlussstelle Fleestedt, Fahrtrichtung Hannover, gemeldet. Sofort machten sich Beamte der Autobahnpolizei Maschen auf dem Weg zu der Gefahrenstelle. Der Verkehr verlangsamte sich bereits. Hierbei fiel den Beamten ein Audi auf, der auf dem Standstreifen an den langsamer fahrenden Fahrzeugen vorbeifahren wollte. Die Beamten stoppten den Fahrer. Dieser gab an, lediglich der Gänsefamilie über die Straße helfen zu wollen. Im Gespräch bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann und machten einen Test mit ihm. Hierbei erreichte er einen Wert von über 1,2 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Nachdem die Gänsefamilie die Fahrbahn verlassen hatte, konnte der Verkehr wieder ohne weitere Zwischenfälle anrollen.

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