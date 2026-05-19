Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Nach tätlichem Angriff in Gewahrsam genommen ++ Buchholz - Fallrohre gestohlen

Buchholz (ots)

Nach tätlichem Angriff in Gewahrsam genommen

Am Montag, 18.5.2026, gegen 16:15 Uhr, wurde die Polizei auf den Peets Hoff gerufen. Dort war es nach Zeugenangaben zu einer lautstarken und handfesten Auseinandersetzung zwischen einer 41-jährigen Frau und einem 45-jährigen Mann gekommen. Als die Beamten vor Ort eintrafen und die beiden trennte, richtete sich die Aggression der Frau plötzlich gegen die Polizeibeamten. Nachdem sie einem Beamten mit den Fäusten gegen den Oberkörper geschlagen hatte, wurde die Frau fixiert und in Gewahrsam genommen. Bei einem Atemalkoholtest erreichte sie einen Wert von über 1,7 Promille. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Buchholz - Fallrohre gestohlen

Von einem Geschäftshaus an der Lindenpassage entfernten Diebe am vergangenen Wochenende Kupferfallrohre. Mindestens fünf jeweils 130 cm lange Rohre wurden zwischen Samstag, 16.5.2026, 17 Uhr und Sonntag, 17 Uhr aus den Halterungen entfernt und gestohlen. Hinweise bitte an die Polizei Buchholz, Tel. 04181 2850.

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