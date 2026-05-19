POL-WL: Nach tätlichem Angriff in Gewahrsam genommen ++ Buchholz - Fallrohre gestohlen
Buchholz (ots)
Nach tätlichem Angriff in Gewahrsam genommen
Am Montag, 18.5.2026, gegen 16:15 Uhr, wurde die Polizei auf den Peets Hoff gerufen. Dort war es nach Zeugenangaben zu einer lautstarken und handfesten Auseinandersetzung zwischen einer 41-jährigen Frau und einem 45-jährigen Mann gekommen. Als die Beamten vor Ort eintrafen und die beiden trennte, richtete sich die Aggression der Frau plötzlich gegen die Polizeibeamten. Nachdem sie einem Beamten mit den Fäusten gegen den Oberkörper geschlagen hatte, wurde die Frau fixiert und in Gewahrsam genommen. Bei einem Atemalkoholtest erreichte sie einen Wert von über 1,7 Promille. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
Buchholz - Fallrohre gestohlen
Von einem Geschäftshaus an der Lindenpassage entfernten Diebe am vergangenen Wochenende Kupferfallrohre. Mindestens fünf jeweils 130 cm lange Rohre wurden zwischen Samstag, 16.5.2026, 17 Uhr und Sonntag, 17 Uhr aus den Halterungen entfernt und gestohlen. Hinweise bitte an die Polizei Buchholz, Tel. 04181 2850.
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