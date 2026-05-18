Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: BMW gestohlen ++ Seevetal/Emmelndorf - Gartengeräte gestohlen ++ Kakenstorf - In Schlangenlinien gefahren

Stelle (ots)

BMW gestohlen

In der Nacht zu heute, 18.5.2026, haben Diebe in der Straße Hohes Feld einen schwarzen BMW X6 gestohlen. Der Wagen stand auf einem Privatgrundstück.

Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 22:30 Uhr und 5:45 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Winsen unter der Tel.-Nr. 04171 7960 entgegen.

Seevetal/Emmelndorf - Gartengeräte gestohlen

In der Zeit zwischen Samstag, 16.5.2026, 16:00 Uhr und Sonntag, 16:00 Uhr kam es an der Straße Am Bahnhof zu einem Diebstahl. In der fraglichen Zeit betraten Unbekannte das Privatgrundstück und öffneten einen Gartenschuppen. Daraus entwendeten sie mehrere Elektrogeräte und Akkus. Der Gesamtschaden wird auf rund 400 EUR geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen.

Kakenstorf - In Schlangenlinien gefahren

Am Sonntag, 17.5.2026, gegen 19:45 Uhr wurde der Polizei ein PKW gemeldet, der in Schlangenlinien auf der B 75 von Tostedt in Richtung Buchholz unterwegs sei.

Im Bereich Kakenstorf kontrollierten Beamte das Fahrzeug. Bei einem Atemalkoholtest erreichte dessen 42-jähriger Fahrer einen Wert von über 1,8 Promille. Er wurde daraufhin mit zur Dienststelle genommen, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

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