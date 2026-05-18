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Polizei Paderborn

POL-PB: Alkoholisierte Radlerin verletzt sich bei Alleinunfall schwer

Bad Wünnenberg (ots)

(md) An der Rosenstraße in Bad Wünnenberg verletzte sich am Samstag gegen 12.55 Uhr eine 45 Jahre alte Radlerin bei einem Alleinunfall schwer. Nach ersten Erkenntnissen war sie alkoholisiert unterwegs.

Die Frau, die keinen Helm trug, war auf der Rosenstraße in Richtung Leibergerstraße unterwegs und einem Zeugen bereits durch unsicherer Fahrweise aufgefallen. Sie stürzte, als sie den Bordstein überfahren wollte und verletzte sich dabei schwer. Aufgrund des Verdachts, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand, entnahm ihr der Arzt vor Ort eine Blutprobe.

Es entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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