Polizei Paderborn

POL-PB: Radler bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Paderborn-Salzkotten (ots)

(md) An der Einmündung Eichfeld und Westring in Paderborn-Salzkotten kam es am Sonntag, 17. Mai gegen 14.55 Uhr zu einem Unfall zwischen einer 65 Jahre alten Autofahrerin und einem 49-jährigen Radfahrer, bei dem sich der Radler schwer verletzte.

Die Fahrerin eines Mercedes-Benz war auf dem Westring in Fahrtrichtung Eichfeld unterwegs und wollte nach ersten Erkenntnissen die Straße Eichfeld einbiegen und fuhr in den Einmündungsbereich ein. Zeitgleich kamen von rechts zwei Radfahrer, die die Straße Eichfeld hintereinander in südlicher Richtung befuhren. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen das Auto und der vorausfahrende Rennrad-Fahrer zusammen. Der Mann, der einen Helm, trug, verletzte sich bei dem Unfall schwer und kam mit dem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 750 Euro.

Eingebettet in die Landeskampagne #LEBEN ruft die Behörde zum Tragen des Fahrradhelms auf, der zwar keine Unfälle, jedoch schwere Kopfverletzungen verhindern kann. Unter dem Slogan "Musste nicht, sollteste aber!" hat die Paderborner Polizei eine umfangreiche Kampagne entwickelt. Alle Informationen gibt es im Internet unter: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/musste-nicht-sollteste-aber-paderborner-polizei-betont-den-fahrradhelm

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