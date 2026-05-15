Polizei Paderborn

POL-PB: Jugendlicher bei Unfall mit E-Scooter schwerstverletzt

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Paderborn (ots)

(mn)Zu einem schweren Unfall zwischen einem Fahrer eines E-Scooters und einem Pkw VW kam es am späten Freitagnachmittag. Der 16jährige befuhr mit seinem Elektrokleinstfahrzeug zunächst den Radschutzstreifen der Erzbergerstraße in Fahrtrichtung Elsener Straße. In Höhe Julius-Leber-Straße lenkte er seinen Scooter unvermittelt nach links, um in die Julius-Leber-Straße abzubiegen. Hierbei übersah er offensichtlich einen Pkw eines 66jährigen Mannes, welcher in gleiche Richtung hinter ihm fuhr und sich schon im Überholvorgang befand. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Hierdurch wurde der Scooterfahrer, welcher keinen Helm trug, zu Boden geschleudert und erlitt unter anderem schwere Kopfverletzungen. Er wurde nach notärztlicher Behandlung schwerstverletzt mittels RTW in ein Krankenhaus verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand lediglich geringer Sachschaden. In die Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam eingebunden. Die Erzbergerstraße wurde kurzfristig für die Unfallaufnahme gesperrt.

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