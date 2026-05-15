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Polizei Paderborn

POL-PB: Alleinunfall aufgrund eines medizinischen Notfalls

Paderborn-Elsen (ots)

(md) Gegen 10.00 Uhr kam es in Elsen in der Straße Auf dem Geste aufgrund eines medizinischen Notfalls zu einem Alleinunfall.

Der 86 Jahre alte Opel-Fahrer erlitt nach ersten Erkenntnissen beim Abbiegen von einem Grundstücksparkplatz einen internistischen Notfall und fuhr infolgedessen mit langsamer Geschwindigkeit gegen ein geparktes Auto. Die Urbanstraße war ab der Von-Ketteler-Straße und Höhe Elser Kirchstraße für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Das Auto wurde sichergestellt, es entstand Sachschaden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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