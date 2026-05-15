POL-PB: Alleinunfall aufgrund eines medizinischen Notfalls
Paderborn-Elsen (ots)
(md) Gegen 10.00 Uhr kam es in Elsen in der Straße Auf dem Geste aufgrund eines medizinischen Notfalls zu einem Alleinunfall.
Der 86 Jahre alte Opel-Fahrer erlitt nach ersten Erkenntnissen beim Abbiegen von einem Grundstücksparkplatz einen internistischen Notfall und fuhr infolgedessen mit langsamer Geschwindigkeit gegen ein geparktes Auto. Die Urbanstraße war ab der Von-Ketteler-Straße und Höhe Elser Kirchstraße für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.
Das Auto wurde sichergestellt, es entstand Sachschaden.
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