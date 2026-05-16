Polizei Paderborn

POL-PB: E-Scooterfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Paderborn-Schloß-Neuhaus (ots)

(mn) In den späten Abendstunden des Freitagabends kam es zu einem Alleinunfall eines 19jährigen Fahrers eines Elektrokleinstfahrzeuges. Dieser fuhr auf dem kombinierten Geh- und Radweg der Schloßstraße in Fahrtrichtung Fürstenallee. Er kam hierbei aus ungeklärten Gründen nach rechts vom Weg ab. Hier geriet er auf unbefestigten Untergrund und stürzte zu Boden. Er trug keinen Helm und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Nach notärztlicher Behandlung wurde er mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Da bei ihm Alkoholkonsum festgestellt wurde, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

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