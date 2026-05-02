Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Mehrere Körperverletzungsdelikte auf der Kerb in Rüdesheim

Bad Kreuznach (ots)

In der Nacht von Freitag, 01.05.2026 auf Samstag, 02.05.2026 kam es auf der Kerb in Rüdesheim zu mehreren Körperverletzungsdelikten. Gegen 00:15 Uhr wurde die Polizeiinspektion Bad Kreuznach über eine Körperverletzung auf der Kerb in Rüdesheim informiert. Die Polizeibeamten konnten vor Ort einen Security-Mitarbeiter antreffen. Dieser wurde während der Streitschlichtung einer weiteren Auseinandersetzung durch eine bislang unbekannte Person an die Stirn geschlagen. Der 36-jährige wurde hierdurch leicht verletzt. Gegen 00:55 Uhr werden die Polizeibeamten auf eine weitere Körperverletzung aufmerksam gemacht. Hierbei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer größeren Personengruppe, bei der ein 19-jähriger Beschuldigte mit einer Glasflasche auf den Kopf der 18-jährigen Geschädigten schlug. Ein weiterer 21-jähriger Geschädigter wurde ebenfalls von einem bislang unbekannten Beschuldigten mit einer Glasflasche angegriffen. Alle Beteiligten waren alkoholisiert und wurden leicht verletzt. Nahezu zeitgleich kam es in der Nahestraße zu einer weiteren Auseinandersetzung. Hierbei schlug der bislang unbekannte Beschuldigte einem 17-jährigen Geschädigten in das Gesicht und gab ihm eine Kopfnuss. Er erlitt hierdurch ebenfalls leichte Verletzungen.

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