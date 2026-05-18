Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall zwischen E-Scooter und Pedelec - Ein leicht- und ein schwerverletzter Verkehrsteilnehmer

Bad Lippspringe (ots)

(mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Straße An der Jordanquelle mit der Kurparkstraße in Bad Lippspringe, haben sich am Sonntag, 17. Mai, ein E-Scooter-Fahrer leichte und ein Pedelecfahrer schwere Verletzungen zugezogen.

Der 15-jährige E-Scooter-Fahrer war gegen 10.45 Uhr auf der Kurparkstraße in Richtung Heimatstraße unterwegs. Er stand verbotswidrig zusammen mit einem 13-jährigen Jugendlichen auf dem Scooter. Als der 15-Jährige nach links in die Straße An der Jordanquelle einbiegen wollte, stieß er mit einem 51-jährigen auf einem Pedelec zusammen. Dieser war von An der Jordanquelle aus in den Kreuzungsbereich eingefahren.

Ein Rettungswagen brachte den 51-Jährigen schwerverletzt in ein Paderborner Krankenhaus. Die leichten Verletzungen des 15-Jährigen wurden vor Ort behandelt. Der 13-Jährige blieb unverletzt.

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