Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Drei Verletzte nach Verkehrsunfall++Lkw in Brückenunterführung festgefahren+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Drei Verletzte nach Verkehrsunfall+ Thedinghausen. Am Mittwochmorgen kam es gegen 7 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Brückenstraße, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein Volvo-Fahrer befuhr die Achimer Landstraße in Richtung Achim, als er auf der Ueser Brücke seine Geschwindigkeit verkehrsbedingt reduzierte. Das übersah nach bisherigen Erkenntnissen ein nachfolgender 18-jähriger Mercedes-Fahrer und fuhr auf den Volvo auf. Durch den Zusammenstoß kam der Mercedes in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Ford eines 43-Jährigen zusammen.

Der 18-Jährige sowie der 43-Jährige wurden leicht verletzt und ein 21-jähriger Beifahrer des Ford wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes und der Ford mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Die Achimer Landstraße und die Brückenstraße mussten für etwa 5 Stunden voll gesperrt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Lkw in Brückenunterführung festgefahren+ Ritterhude. Am Mittwochmittag blieb ein Lkw in der Bahnunterführung auf der Straße Am Großen Geeren stecken. Ein 44-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die Straße Am Großen Geeren und beabsichtigte durch die Bahnunterführung zu fahren. Dabei blieb er in der Bahnunterführung stecken. Der Lkw konnte schließlich befreit werden, indem Luft aus den Reifen gelassen wurde, sodass das Fahrzeug eigenständig rückwärts aus der Unterführung fahren konnte.

Die Straße musste für rund zwei Stunden gesperrt werden. Die Bahnstrecke wurde vorsorglich bis zum Eintreffen des Notfallmanagements der Deutschen Bahn für etwa eine halbe Stunde gesperrt.

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