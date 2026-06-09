Polizei Paderborn

POL-PB: Kupferkabel gestohlen - Zeugen gesucht

Lichtenau (ots)

(md) Die Polizei sucht Zeugen zu einem Diebstahl von Kupferkabeln. Der oder die Täter hatten zwischen Mittwoch, 3. Juni, 8.20 Uhr und Monatg, 8. Juni, 6.00 Uhr am Iggenhauser Weg in Lichtenau Kupferkabel gestohlen und waren in unbekannte Richtung geflohen.

Der oder die Täter hatten die Kabel an der Schaltanlage eines Netzbetreibers entwendet und waren dann in unbekannte Richtung geflohen. Der Diebstahl fiel einem Mitarbeiter des Netzbetreibers am Montagmorgen auf und er alarmierte die Polizei.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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