Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Auseinandersetzung an Schule+

Landkreis Osterholz (ots)

Osterholz-Scharmbeck. An einer Schule in der Straße Am Barkhof kam es am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Lehrer und drei Schülern. Dabei wurde der Lehrer leicht verletzt. Gegen die drei jugendlichen Schüler wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen dazu dauern an.

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