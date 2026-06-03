Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte Täter greifen zwei junge Männer an - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen (31.05., 00:40 Uhr) einen 23-jährigen und einen 25-jährigen Münsteraner an der Ecke Münzstraße/Jüdefelder Straße körperlich angegriffen und leicht verletzt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Nach Angaben des 23-Jährigen hielt er sich gemeinsam mit seinem 25-jährigen Bekannten vor einer Bar an der Ecke Münzstraße/Jüdefelder Straße auf, als eine Gruppe von "mehreren männlichen Personen" auf die beiden zukam und einer der Unbekannten dem 23-Jährigen unvermittelt ins Gesicht schlug. Als der Geschädigte von der Örtlichkeit flüchtete, verfolgten ihn die unbekannten Personen zunächst, ließen nach kurzer Zeit aber von ihm ab. Nach Angaben des 25-Jährigen griffen die unbekannten Täter auch ihn an und brachten ihn zu Fall. Als er am Boden lag, trat ihn einer der Unbekannten.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die den Angriff beobachtet oder etwas Auffälliges bemerkt haben, um Hinweise unter der Rufnummer (0251) 275-0.

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