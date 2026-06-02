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Polizei Münster

POL-MS: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Münster und des Polizeipräsidiums Bielefeld - 41-Jähriger im Gewahrsam der Polizei Münster verstorben

Münster/Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Münster - Ein 41-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz ist am Samstag, 30.05.2026, im Gewahrsam der Polizei Münster verstorben.

Die Person wurde am Vormittag des 30.05.2026 alkoholisiert nach einem versuchten Raubdelikt vorläufig festgenommen und sollte am Folgetag einem Haftrichter zur Entscheidung über die Anordnung der Untersuchungshaft vorgeführt werden.

Gegen 19:00 Uhr fanden die Beamten des Polizeigewahrsams den 41-Jährigen leblos in seiner Zelle auf und verständigten sofort den Rettungsdienst und den Notarzt. Dieser stellte den Tod der Person fest.

Noch am selben Abend übernahm das Polizeipräsidium Bielefeld aus Neutralitätsgründen die weiteren Ermittlungen.

Der Leichnam des Verstorbenen ist am Montag, 01.06.2026, im Institut für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Münster obduziert worden. Eine genaue Todesursache konnte im Rahmen der Obduktion nicht festgestellt werden.

Es haben sich keine Hinweise auf eine äußere Fremdeinwirkung ergeben. Es liegen Anhaltspunkte für eine Intoxikation des Verstorbenen vor. Erste Ermittlungserkenntnisse deuten darauf hin, dass er langjährig Alkohol und möglicherweise auch Betäubungsmittel konsumiert hat. Diese Anzeichen sollen nun durch ein weiteres bereits in Auftrag gegebenes rechtsmedizinisches (chemisch-toxikologisches) Gutachten untersucht werden.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Presseauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0251/494-2387.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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