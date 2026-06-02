Polizei Münster

POL-MS: 40-jähriger Radfahrer bei "Dooring"-Unfall leicht verletzt - Polizei gibt Sicherheitstipp

Münster (ots)

Am Montagmittag (01.06., 13.07 Uhr) ist ein 40-jähriger Radfahrer bei einem sogenannten "Dooring"-Unfall an der Grevener Straße leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen parkte ein 33-jähriger Autofahrer aus Hamm mit seinem Van auf dem Gehweg der Grevener Straße in Richtung stadtauswärts. Links davon befand sich der Radweg. In dem Moment, als der 40-jährige Radfahrer von hinten heranfuhr, öffnete der Autofahrer seine Fahrertür. Der Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen oder bremsen, sodass es zum Zusammenstoß mit der geöffneten Autotür kam. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu.

Die Polizei rät, die Fahrertür eines Autos von innen grundsätzlich mit dem sogenannten "Holländer-Griff", also mit der rechten Hand, zu öffnen. Durch diese Bewegung dreht sich der Oberkörper automatisch nach links, und der Blick geht über die Schulter nach hinten. So können sich nähernde Verkehrsteilnehmende frühzeitig erkannt und Unfälle vermieden werden.

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