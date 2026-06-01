Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte Täter brechen Tür eines Schulzentrums auf - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntagnachmittag (31.05., 15:56 Uhr) eine Eingangstür eines Schulzentrums in der Von-Holte-Straße im Stadtteil Wolbeck aufgebrochen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Nach Aussage einer Lehrkraft, die sich zum Tatzeitpunkt in einem Lehrerzimmer aufhielt, hörte sie Geräusche aus dem Schulflur. Dort entdeckte sie zwei unbekannte männliche Jugendliche, die einen E-Scooter mit sich führten. Beide behaupteten, eine der Schulen des Schulzentrums zu besuchen und auf der Suche nach einem Sportbeutel zu sein. Als die Lehrkraft die Jugendlichen zur Eingangstür begleitete, stellte sie fest, dass die Glasscheibe der Tür gesprungen und die Tür nicht mehr verschlossen war. Die beiden Jugendlichen entfernten sich auf dem E-Scooter in unbekannte Richtung. Hinzugerufene Polizisten stellten später weitere Einbruchsspuren an der Eingangstür fest.

Ob die unbekannten Jugendlichen die Tür der Schule aufgebrochen hatten und ob etwas aus der Schule entwendet wurde, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen und Personen, die etwas Auffälliges bemerkt haben, unter der Rufnummer (0251) 275-0 um Hinweise.

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