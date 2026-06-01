Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Einfamilienhaus in der Aaseestadt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Unbekannte sind am Samstag (30.05.) zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Klausenerstraße eingebrochen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Täter durch die Terrassentür Zugang in das Haus. Im Anschluss durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertvollem und flüchteten mit Bargeld und Schmuck in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden. Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

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