Polizei Münster

POL-MS: Kooperative Großkontrolle auf der Autobahn 1 - Behörden ahnden zahlreiche Verstöße auf dem Rastplatz "Plugger Heide"

Münster (ots)

Am Donnerstag (28.05., 8 bis 14 Uhr) hat die Polizei Münster unter anderem zusammen mit dem Zoll, dem Bundesamt für Logistik und Mobilität, dem Bundesamt für Strahlenschutz, der Stadt Münster, der DEKRA und dem TÜV Nord den Fahrzeugverkehr auf dem Rastplatz "Plugger Heide" auf der Autobahn 1 kontrolliert. Unterstützung erhielten die Beamten auch von Polizisten aus Steinfurt. Im Fokus der Aktion stand der Schwerlastverkehr. Auch den Individualverkehr behielten die eingesetzten Kräfte im Blick.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 146 Fahrzeuge. Die Experten der unterschiedlichen Behörden stellten bei der Aktion 76 Verstöße fest, die ein Verwarn- oder Bußgeld nach sich ziehen werden. Sie fertigten elf Strafanzeigen, davon zehn wegen des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis. Fünf Fahrzeugführern untersagten sie die Weiterfahrt.

Darunter befand sich ein Lkw, an dessen Reifen sich die Lauffläche ablöste, sodass der Reifen bei einer Weiterfahrt zu platzen drohte. Die Beamten legten außerdem einen Gefahrguttransporter still, dessen Aufbau erhebliche Mängel aufwies und an mehreren Stellen gerissen war. Ein weiterer Lkw war zu 26 Prozent überladen und durfte ebenfalls nicht weiterfahren.

Gleichzeitig wurden durch eine stationäre Messanlage 142 Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Die Auswertungen hierzu dauern an.

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