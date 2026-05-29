Polizei Münster

POL-MS: Einladung zum Fernfahrerstammtisch am 03.06. - Thema: Sicherheit im ÖPNV und in Reisebussen

Münster (ots)

Die Polizei Münster lädt am kommenden Mittwoch (03.06., 17 Uhr) zum Fernfahrerstammtisch in die Räumlichkeiten am Rastplatz Münsterland Ost (Autobahn 1, Fahrtrichtung Bremen) ein.

Thema ist dieses Mal die Sicherheit im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie in Reisebussen. Denn Gewalt und aggressive Stimmung gehören sowohl im ÖPNV als auch bei privaten Reisanbietern bereits zu den alltäglichen Erfahrungen.

Doch wie verhalte ich mich richtig, wenn ich im Bus Zeuge oder Betroffener von verbaler oder körperlicher Gewalt werde? Wie reagiere ich bei beobachteter Sachbeschädigung? Bin ich rechtlich verpflichtet, anderen zu helfen, und was bedeutet Zivilcourage? Wie kann ich deeskalierend kommunizieren? Welche Möglichkeiten haben die betroffenen Busfahrerenden und wie können sie mit der dauerhaften Belastung umgehen?

Auf all diese und weitere Fragen gibt die Polizei Münster beim nächsten Fernfahrerstammtisch Antworten.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Es gibt keine Einschränkungen auf einen bestimmten Personenkreis!

Weitere Informationen rund um den Fernfahrerstammtisch veröffentlicht die Polizei Münster auf ihrer Internetseite: https://muenster.polizei.nrw/artikel/fernfahrerstammtisch-muenster

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