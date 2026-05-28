Polizei Münster

POL-MS: Flucht auf gestohlenem Roller endet mit Verkehrsunfall - einer von zwei tatverdächtigen Teenagern leicht verletzt

Münster (ots)

Zwei 14-jährige Jungen sind am frühen Donnerstagmorgen (28.05., 02:27 Uhr) während ihrer Flucht vor einer Polizeikontrolle mit einem mutmaßlich zuvor entwendeten Roller gestürzt. Einer der Jugendlichen trug dabei leichte Verletzungen davon. Gegen beide ermittelt nun die Polizei.

Die 14-Jährigen waren den Beamten an der Ecke Steinfurter Straße/ Wilhelmstraße zuvor aufgefallen, weil sie ohne Helm auf dem Kleinkraftrad unterwegs gewesen waren. Als die Polizisten die Jugendlichen kontrollieren wollten, ignorierte der Fahrer des Rollers die Anhaltezeichen der Beamten, beschleunigte und flüchtete mit erhöhter Geschwindigkeit über die Wilhelmstraße und die Einsteinstraße. Auf Höhe der Försterstraße bogen die Jugendlichen in den Schlosspark ab. Dort verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, kollidierte mit dem Geländer einer Fußgängerbrücke am Schlossgraben und die Teenager stürzten vom Roller.

Den Beamten gelang es, den leicht verletzten Fahrzeugführer im Schlosspark zu stellen. Sie übergaben den Minderjährigen mit russischer Staatsangehörigkeit nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Eltern. Sein Sozius entkam zunächst zu Fuß. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der flüchtige 14-Jährige bei dem Unfall ernsthafte Verletzungen davongetragen haben könnte, kam während der Fahndungsmaßnahmen nach ihm auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Im weiteren Verlauf trafen Einsatzkräfte der Polizei den flüchtigen Sozius mit deutscher Staatsangehörigkeit schließlich unverletzt an seiner Wohnanschrift an.

Das Kleinkraftrad stellten die Polizisten sicher. Als sie den Halter in Kenntnis setzten, stellte sich heraus, dass ihm der Roller zuvor gestohlen worden war. Ob die beiden Jugendlichen den Roller entwendet hatten, ist Gegenstand der weiterführenden Ermittlungen. Den 14-jährigen Fahrer erwarten außerdem weitere Strafanzeigen, unter anderem wegen verbotenen Kfz-Rennens, wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

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