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Polizei Münster

POL-MS: Unfall zwischen Auto und Fahrrad am Mausbachweg - Fahrradfahrer unter Einfluss von Betäubungsmittel - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nachdem es am Dienstagvormittag (26.05., 10:40 Uhr) zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer auf der Mausbachstraße Ecke Sentruper Höhe gekommen ist, sucht die Polizei nach Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr eine 70-Jährige mit ihrem Auto auf der Mausbachstraße in Richtung Schmeddingstraße. Der 42-jährige Radfahrer beabsichtigte, von der Straße Sentruper Höhe nach links in die Mausbachstraße einzubiegen, kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Laut Aussagen beider Unfallbeteiligten kam es zu keiner Kollision zwischen den Fahrzeugen.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum des Radfahrers. Dieser äußerte vor Fahrtantritt Drogen konsumiert zu haben. Die Polizisten brachten ihn mit auf eine Wache. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Darüber hinaus gab der Radfahrer an, das benutzte Fahrrad an der Straße Bernings Kotten gefunden zu haben. Polizisten stellten das Rad sicher.

Den polizeibekannten 42-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit erwarten nun Strafverfahren, wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Diebstahl von Fahrrädern.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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