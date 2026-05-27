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Polizei Münster

POL-MS: Tasche am Lenker transportiert - Fahrradfahrerin nach Sturz leicht

Münster (ots)

Am Dienstagabend (26.05., 17:10 Uhr) ist eine 20-jährige Münsteranerin an der Steinfurter Straße von ihrem Fahrrad gestürzt, nachdem sich ihre mitgeführte Tasche augenscheinlich im Vorderreifen verkeilt hatte.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die Münsteranerin auf dem Radweg der Steinfurter Straße, als sie auf Höhe des York Rings von ihrem Fahrrad stürzte. Ein aufmerksamer Autofahrer bemerkte den Unfall und kam der 20-Jährigen zu Hilfe. Die Tasche der Radfahrerin, die sie am Lenker des Fahrrads mitgeführt hatte, hatte sich augenscheinlich in den Speichen des Vorderrads verkeilt.

Rettungskräfte brachten die leichtverletzte Radfahrerin in ein Krankenhaus.

Die Polizei rät, Taschen und andere Gegenstände auf dem Fahrrad in dafür vorgesehenen Behältern, zum Beispiel in Fahrradkörben oder Fahrradtaschen, zu transportieren.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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