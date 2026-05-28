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Polizei Münster

POL-MS: Fahrradunfall am Rosa-Posekardt-Weg in Kinderhaus - Polizei sucht unbekannten Radfahrer

Münster (ots)

Nachdem es Mittwochmittag vergangener Woche (20.05., 13:58 Uhr) auf dem Rosa-Posekardt-Weg zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern gekommen ist, ist die Polizei auf der Suche nach einem der Beteiligten.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 27-Jährige mit ihrem Rennrad auf dem Rosa-Posekardt-Weg in Richtung Kristiansandstraße. Auf Höhe des Gymnasiums kam ihr in einer Kurve ein unbekannter Pedelec-Fahrer entgegen. Beide stießen frontal zusammen und stürzten. Die Frau verletzte sich dabei schwer. Der unbekannte Pedelec-Fahrer bat Zeugen, einen Rettungswagen zu alarmieren, und fuhr anschließend davon.

Die Polizei bittet nun den unbekannten Unfallbeteiligten sowie mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden. Der Pedelec-Fahrer soll etwa 50 bis 60 Jahre alt sein, graue Haare und einen Bart haben. Zum Zeitpunkt des Unfalls war er mit einem grauen Pullover und einer schwarzen Hose bekleidet. Unterwegs war er mit einem schwarzen Pedelec mit Fahrradkorb.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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