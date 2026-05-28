Polizei Münster

POL-MS: Technischer Fehler bei Fahrradregistrierungsaktion am Dienstag (26.5.) - Daten wurden nicht gespeichert

Münster (ots)

Im Rahmen der Fahrradregistrierungsaktion auf dem Harsewinkelplatz am 26.05.2026 ist es bei der internen Weiterverarbeitung der erfassten Registrierungsdaten zu einem technischen Fehler gekommen. Betroffen sind Datensätze von einer der beiden Registrierungsstationen.

Durch eine Störung im Zusammenhang mit einem Softwareupdate wurden einzelne Daten unbeabsichtigt gelöscht. Es handelt sich hierbei um keinen unbefugten Zugriff auf personenbezogene Daten und keine Weitergabe an Dritte. Der Fehler trat im Zuge der internen Weiterverarbeitung und Qualitätssicherung auf. Die technischen Ursachen wurden inzwischen behoben.

Da die betroffenen Daten nicht wiederhergestellt werden können, bitten wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aktion, uns die nachfolgenden Angaben per E-Mail an vorbeugung.muenster@polizei.nrw.de zuzusenden, damit die Registrierung erneut erfasst werden kann:

Fahrradhersteller, Modell, Rahmennummer, Registrierungsnummer, Akkunummer (bei E-Bikes), Farbe des Fahrrades und Telefonnummer.

Wir bedauern die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Rückfragen richten Sie an:

Polizeipräsidium Münster, Desirée Dexheimer, 0251 275-3103 oder AB 0251 275-1111, vorbeugung.muenster@polizei.nrw.de

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