Polizei Münster

POL-MS: Unfall zwischen Auto und alkoholisiertem Radfahrer - Polizei warnt: Don't drink and drive

Münster (ots)

Am Donnerstagnachmittag (28.05., 15:00 Uhr) ist es zwischen einem Pkw und einem alkoholisierten Fahrradfahrer auf Mondstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem der Radfahrer leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 65-Jähriger mit seinem Auto auf der Mondstraße in Richtung Wolbecker Straße. Auf Höhe der Bushaltestelle "Adlerhorst" kam es zur Kollision mit einem 53-jährigen Fahrradfahrer, der an dieser Stelle die Fahrbahn kreuzte. Der Pkw-Fahrer konnte trotz sofortiger Bremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern, sodass der Radfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 53-jährigen Radfahrer wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1 Promille. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses.

Die Polizei warnt: Alkohol im Straßenverkehr kann - auch auf dem Fahrrad - zu gefährlichen Situationen sowohl für den Fahrer als auch für Unbeteiligte führen. Überlegen Sie, bevor Sie Alkohol trinken, wie Sie sicher nach Hause kommen. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einer fahrtauglichen Person abholen, nehmen Sie den Bus oder bestellen Sie ein Taxi.

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