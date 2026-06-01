Polizei Münster

POL-MS: 60-Jährige nach Unfall schwer verletzt - Polizei sucht Pkw-Fahrer und Zeugen

Münster (ots)

Nachdem eine 60-jährige Fußgängerin am Freitagvormittag (29.05., 10:00 Uhr) bei einem Unfall auf der Bergiusstraße schwer verletzt worden ist, ist die Polizei auf der Suche nach einem bislang unbekannten Unfallbeteiligten.

Den Angaben der Verletzten zufolge lief sie von einem Supermarkt in Richtung des Bahnhofs Hiltrup und überquerte dabei eine Buswende. Als sie die Mittelinsel passierte, parkte zeitgleich rechts von ihr ein Pkw aus. Die 60-Jährige machte eine Ausweichbewegung und stürzte über den Bordstein der Mittelinsel. Dabei trug sie schwere Verletzungen davon. Die unbekannte Person am Steuer des Pkw setzte ihre Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Die Polizei bittet die unbekannte Person sowie mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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